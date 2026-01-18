「ノルディックスキー・ジャンプ男子Ｗ杯札幌大会」（１８日、大倉山ジャンプ競技場）五輪８大会出場の葛西紀明（土屋ホーム）が、１８年平昌五輪以来２大会ぶり９度目となるミラノ・コルティナ五輪出場を逃した。個人第１８戦の予選（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）に出場し、１１２メートルの８４・４点。５６位で本戦に進めず、日本スキー連盟（ＳＡＪ）が定める五輪派遣推薦基準を満たせなかった。葛西は「なんとなく予