１月１７日、滋賀県大津市のマンションの建設現場で重機が倒れ、男性作業員が足の骨を折る重傷です。１７日午前９時半ごろ、滋賀県大津市のマンション建設現場で「重機が倒れ、男性が負傷した」と工事関係者から通報がありました。警察によりますと、地面に杭を打つ作業中に重機が転倒し、近くで作業をしていた男性作業員（４７）が、倒れてきた重機のクレーン部分に足を挟まれ右足を骨折する重傷を負いましたが、命に別状は