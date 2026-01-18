入試シーズンの幕開けとなる大学入学共通テストが関西でも行われています。初日の１７日は、地理歴史・公民と国語、外国語の試験が行われました。近畿と徳島の志願者数は計約７万５０００人で、今年からはオンラインで出願し、自分で印刷した受験票と身分証を持参する形になっています。「緊張せずに力を出しきりたい」「これまでの成果が出せると信じているのできっと大丈夫」１８日には理科、数学、情報の試験が行わ