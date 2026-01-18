日本テレビの大町怜央アナウンサー（30）が18日までに自身のインスタグラムを更新。妻でモデルの榊原美紅（30）と愛犬との休日ショットを披露した。「休日家族Day in茅ヶ崎オーレの海デビュー」と書き出すと、砂浜での自身と愛犬のショットをアップ。さらに自身と榊原、愛犬とのショットも投稿し「集合写真はカメラを見ないスタイル。お尻しか向けない」とつづると、ハッシュタグでは「休日」「犬」「海」「いい天気」「家