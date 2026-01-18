TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が18日、同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に生出演。1日に81歳で亡くなっていた、キャスターの久米宏さんの最期についてコメントした。番組冒頭、「皆さんもニュースで知っているとは思いますが、司会者・アナウンサーとして活躍されました久米宏さんがお亡くなりになりました」と久米さんの訃報を伝えた。「お正月の1月1日に亡くなったということで、本来ならば年で一