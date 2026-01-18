消防などによりますと、18日午前7時すぎ、埼玉県秩父市三峰で「山から白い煙があがっている」 と、登山をしていた人から119番通報がありました。この火事でおよそ2400平方メートルが焼けたということですが、埼玉県と群馬県の防災ヘリが上空から散水して消火活動を行い、火の勢いは収まりつつあるということです。現在、関東全域に乾燥注意報が発表されています。