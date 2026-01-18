【茜さやのほっこり温泉】フリー素材モデルにして大の温泉好き・茜さやが、全国各地の魅力的な温泉を紹介する好評連載。今回はリモートワークをしながら本格的な温泉も楽しみたいという人にはピッタリの施設です。読者の皆様、こんにちは。温泉大好き♪茜さやです。ありがたいことに「リモートワークでビジネスホテルに泊まるのですが、仕事の合間にきちんとした温泉に入れる場所はありませんか？」という質問をいただきました