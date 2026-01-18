◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１８日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）男子の個人第１８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）の予選が行われ、５３歳の葛西紀明（土屋ホーム）は１１２メートルの５６位で予選通過を逃した。Ｗ杯ポイントを獲得できず、ミラノ・コルティナ五輪出場の可能性は消滅したが、５７歳で迎える２０３０年冬季五輪に向け、現役続行を宣言した。わずかに残されていた２大会ぶり五輪出場の道が閉ざ