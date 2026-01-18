将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第１局が１８日、島根・出雲市の「出雲文化伝承館」でスタートした。振り駒は特別協賛の株式会社ユニバーサルエンターテインメント・庄子善行取締役が務めた。まずは記録係の崎原女流１級が盤横の畳の上に白い布を広げ、庄子取締役が両手の中で混ぜ合わせた駒を振った。結果、歩が４枚出て福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花