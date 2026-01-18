瀬戸内海タートル・フルマラソン全国大会LIVE配信より 小豆島をランナーたちが駆け巡る「瀬戸内海タートル・フルマラソン全国大会」が、18日行われています。KSBでは、YouTubeで大会の様子をLIVE配信しています。 暖かな日差しが届く中、午前9時に始まったこの大会は、「フル」「ハーフ」「10km」の3つの部があり、旧土庄町役場前をスタートして海沿いを走るコースになっています。