◇ベルギー1部ウェステルロー 0―2 セルクル・ブリュージュ（2026年1月17日ベルギー・ウェステルロー）ウェステルローのMF斎藤俊輔がホームのセルクル・ブリュージュ戦でデビューを果たした。J1水戸から14日に移籍が発表されたばかりの20歳はわずか3日後の一戦で0―2の後半29分から出場。試合はそのまま敗れたが、限られた時間で3本の好クロスで好機を演出して存在感を示した。昨季J2で27試合に出場して8得点を挙げ、水