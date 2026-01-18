【サンパウロ共同】南米の関税同盟メルコスル（南部共同市場）と欧州連合（EU）は17日、自由貿易協定（FTA）に署名した。2000年4月の交渉開始から25年以上かけ署名にこぎ着けた。人口計約7億人の自由貿易市場が誕生することになり、今後は発効に向け欧州や南米の議会承認を得る手続きに移る。パラグアイの首都アスンシオンで式典が開かれ、出席したEUのフォンデアライエン欧州委員長は「私たちは関税ではなく公正な貿易を選ぶ