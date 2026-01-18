「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日・広島市平和記念公園前発着）最終オーダーリストが発表され、今年の箱根駅伝で驚異的な走りを見せた青学大・黒田朝日は予定通り、岡山の３区でエントリーされた。当日変更は無しと記された。福島は全国高校駅伝で優勝した学法石川高の増子陽太、栗村凌らが注目される。兵庫は箱根駅伝１区２位の藤田大智（中大）、全国高校駅伝１区２位の新妻遼己（西脇工）らが主力。京都は箱根駅伝１