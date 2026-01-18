TBSラジオ「田中みな実あったかタイム」の公式X（旧ツイッター）が18日までに更新された。田中みな実の“目標達成”ショットを投稿した。17日放送で田中は「えっと…ついにモスバーガー食べました」と目標に掲げていたモスバーガーを食べたことをうれしそうに報告。「夏くらいからモスバーガー食べたい欲にかられていて。それこそファストフードを何年も食べてないから、食べるタイミングドキドキしちゃって」と回想した。