ニュージーランドで、浮桟橋の上で日光浴をしていた男性のすぐ横でシャチが呼吸をした瞬間に男性が飛び起きる映像が話題になっている/Jenna Limmer（CNN）ニュージーランドで、浮桟橋の上で日光浴をしていた男性のすぐ横でシャチが呼吸をした瞬間に男性が飛び起きる映像が話題になっている。ジョエル・クランプトンさんは16日、浮桟橋で日光浴をしていたところ、2頭のシャチが近づいて泳ぎ始めた。岸にいた人たちは、クランプトン