犬、猫を対象に高度な医療を行う川崎市高津区の「日本動物高度医療センター（ＪＡＲＭｅＣ（ジャーメック））」が、動物の「２次診療」や献血の重要性を広く伝える啓発プロジェクトを始めた。愛犬家のイラストレーター・セツサチアキさんのぬくもりあるイラストを活用し、多くの人に興味を持ってもらいたいと期待している。同センターは、かかりつけ医（１次診療）からの紹介を受け、年中無休で営業している民間の動物病院。