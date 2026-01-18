テレビ朝日は18日、“スーパー戦隊シリーズ”の後続番組として2月15日放送開始の「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（日曜午前9時30分）の主題歌として、実力派女性アーティストMay'n（36）の「LOVE IS THE STRONGEST」を配信で発表した。同曲は2月15日配信予定。この主題歌に合わせた“ギャバい”ダンスも必見!?また2月4日に横浜アリーナで開催する「超英雄祭2026」に、May'nの出演も決定。主題歌は、ここで披露される予定だ