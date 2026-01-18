【コンビニぺこ活】２０２６年もフード業界の重鎮Ｘ氏が、コンビニ商品をじっくり分析・評価します。新年も各社がえりすぐりの新商品を次々に投入してくる中、Ｘ氏のお眼鏡にかなう“パーフェクト商品”は登場するでしょうか！？それでは今月の批評を見てみましょう。（評価は１０点満点）【ファミリーマート】【期待通りの後味！チーズ＆麻＆辣＆肉】「菰田欣也シェフ監修麻辣チーズ肉まん」（税込み１９８円） はやり