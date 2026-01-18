タレントの若槻千夏が１７日までにＳＮＳを更新。ディズニーオフショットを公開して話題になっている。自身のインスタグラムにオフショットをアップ。ディズニーランドを訪れる様子をアップした。全身ピンクコーデでミニーちゃん風コーデをし、夢の国を満喫している姿を披露。「１ミニーちゃんのパルパルーザ始まったぁ２３４フォトスポット全部確認５めっちゃこっち見てる６好きな場所７Ｄｉｓｎｅｙ行くと影すら愛お