昨季加入したコールに吉報米大リーグ・ドジャースのアレックス・コール外野手に、新たな家族が誕生した。17日（日本時間18日）、自身のインスタグラムで妻が出産したと報告。米ファンからも多数の祝福が集まった。コールは妻との写真をアップ。腕には生まれたばかりの我が子を抱いていた。「かわいい女の赤ちゃんが生まれました。レヴェリー・ローズ・コール。元気な赤ちゃんとママがいることを神に感謝」と報告した。オフに