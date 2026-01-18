ロックバンド「DEEN」ボーカルの池森秀一（56）が18日までに自身のインスタグラムを更新。東京駅で人気芸人に遭遇したことを明かした。「東京駅でばったりゴルゴさんに会いました！！」とつづり、お笑いコンビ「TIM」のゴルゴ松本との2ショットを投稿。「長野行って来まーす」と報告した。ハッシュタグには「#DEEN」「#池森秀一」「#ゴルゴ松本」「#偶然ばったり」「#東京駅」とハッシュタグを添えた。この投稿に「すごい