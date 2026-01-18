俳優の長田光平（28）がテレビ朝日「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（2月15日スタート、日曜前9・30）に主演することが18日、分かった。この日に配信された制作発表会見で発表された。長田は「今は責任感や“やってやるぞ！”という気合がみなぎってきて、“エモルギーポジティブ波動”があふれている状態です」と意気込んだ。長田が演じるギャバン・インフィニティ（弩城怜慈）とキャスト陣も発表。「アルファ地球」の