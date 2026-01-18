テレビ朝日は18日、“スーパー戦隊シリーズ”の後続番組として2月15日放送開始の「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（日曜午前9時30分）のキャスト陣を、配信で発表した。多元地球Λ（ラムダ）8018の宇宙刑事ギャバン「ギャバン・ブシドー」および哀哭院刹那（あいこくいん・せつな）役を俳優赤羽流河（23）が演じる。Λ8018の「ギャバン」は治安維持本部特装部隊の隊長であり、士道を重んじる寡黙な戦士。だが実は、戦争用に