パドレス・ダルビッシュ有投手（39）がメジャーで最も多くバッテリーを組んだ捕手、ビクトル・カラティニ（32）が16日（日本時間17日）、ツインズと2年総額1400万ドル（約22億2000万円）の契約で合意した。米各メディアが報じた。カラティニは昨季、アストロズでの2年目を迎え、打率.259を記録。12本塁打、46打点、386打席はいずれも自己最高だった。捕手として49試合に出場したほか、一塁で15試合、指名打者として30試合に起