テレビ朝日は18日、“スーパー戦隊シリーズ”の後続番組として2月15日放送開始の「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（日曜午前9時30分）のキャスト陣を、配信で発表した。多元地球Λ（ラムダ）8018の治安維持本部長で、哀哭院刹那の上司にあたる天羽琉唯（あもう・るい）役を元AKB48の女優入山杏奈（30）が演じる。演じる天羽は冷静で肝がすわった“シゴデキ上司””。「私はよく、『しっかりしてそうに見える』と言われるん