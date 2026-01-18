秦野市役所（資料写真）任期満了に伴う秦野市長選が１８日、告示された。午前９時現在で立候補したのは、ともに無所属で、届け出順に、３選を目指す現職の高橋昌和氏（６９）、新人で元市職員の佐藤伸一氏（５８）。出馬を表明していた新人で元市議の伊藤大輔氏（４９）はまだ届け出をしていない。２期８年の高橋氏の市政運営に対する評価が主な争点になる。投開票は２５日。