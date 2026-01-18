テレビ朝日は18日、“スーパー戦隊シリーズ”の後続番組として2月15日放送開始の「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（日曜午前9時30分）のキャスト陣を、配信で発表した。多元地球Ι（イオタ）5109の宇宙刑事ギャバン「ギャバン・ルミナス」および祝喜輝（いわい・きき）役を角心菜（19）が演じる。15歳時、WOWOW「こころのフフフ」でドラマ初出演。「ミスセブンティーン2021」ファイナリストでもある。Ι5109の「ギャバン」