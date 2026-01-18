サッカー・J1のヴィッセル神戸は17日、日本代表FW宮代大聖選手（25）がスペインのUDラス・パルマス（ラ・リーガ 2部）へ期限付き移籍すると発表した。期間は、今年6月まで行われるJリーグの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」終了まで。東京都港区出身の宮代選手は、アカデミーで育った川崎フロンターレでプロデビュー後、期限付き移籍したレノファ山口FCや徳島ヴォルティス、サガン鳥栖で実践を重ねて頭角を現す。2023年に