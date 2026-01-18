◇大相撲初場所８日目（１８日、東京・両国国技館）序ノ口で西７枚目の福福丸（田子ノ浦）がモンゴル出身の東１９枚目・旭富士（伊勢ケ浜）に寄り切られ、初黒星を喫して３勝１敗となった。福福丸は第６３代横綱のしこ名を継承した怪物との初顔合わせを前に、動画などで対策を練っていた。師匠の田子ノ浦親方（元幕内・隆の鶴）からは「とにかくけがしないように、思い切り自分なりの相撲を取ってきなさい」と送り出されたとい