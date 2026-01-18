将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第１局が１８日、島根・出雲市の「出雲文化伝承館」でスタートした。９時２０分ごろ、福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝と挑戦者の西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が厳かな表情で対局場に入室。福間は紺のパンツスーツ、西山はグレーのニットと黒のパンツという装いだった。振り駒の結果、公式戦カード９９局目とな