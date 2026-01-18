イギリス・ロンドンで17日、中国が進めている巨大な大使館の建設計画に反対する抗議デモが行われました。建設予定地は王立造幣局の跡地で、広さは約2万平方メートルあり、完成した場合、ヨーロッパ最大級の中国大使館になる見通しです。一方で、中国当局がこの場所を拠点としてスパイ活動や民主化勢力への監視を強めるおそれがあると指摘されていて、地元住民や民主活動家などが反対の声を上げました。香港自由委員会財団のクロエ