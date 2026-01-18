私はヒナカ。夫タカノリと小2のハルマ、5か月のヨウタの4人暮らしです。義妹一家と義母がわが家に泊まるため、来訪しました。その後、夫がハルマの宝物を甥っ子たちに与えたことで、私は激怒。思わず取り上げると、夫は「遊んでたのに何するんだ」と怒鳴りました。私たち夫婦が言い争っていると、ハルマが壊れたロボットを手に大粒の涙を流しました。義妹夫婦が謝罪してくれましたが、夫はハルマがさらに傷つくような言葉を放ちま