【(C)B.LEAGUE】 「りそなグループB.LEAGUE ALL STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」DAY2がハピネスアリーナで開幕しました。DAY2ではドリブル、パス、シュートの正確性と速さを競う『スキルズチャレンジ』、5カ所からの3ポイントシュートの成功本数を競う『3ポイントコンテスト』、ダンクのインパクトや美しさを競う『ダンクコンテスト』の3種のコンテストが行われました。 SHISEIDO MEN SKILLS CHAL