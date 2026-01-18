＜ソニー・オープン・イン・ハワイ3日目◇17日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアーの2026年開幕戦は第3ラウンドが進行している。首位と1打差からスタートした金谷拓実は前半を1バーディ・3ボギー。2つ落とし、4打差で後半へと入った。【写真】金谷拓実と吉本ここねが夫婦共演4メートルを決めてバーディ発進とするも、ともにガードバンカーにつかまった2番、3番で連続ボギー。苦しい立ち上がりのなか