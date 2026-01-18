テレビ朝日は18日、“スーパー戦隊シリーズ”の後続番組として2月15日放送開始の「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（日曜午前9時30分）のキャスト陣を配信で発表。俳優長田光平（29）が弩城怜慈（どき・れいじ）役として、主演に抜てきされた。長田は主に舞台を中心に活躍。舞台「ブルーロック」やミュージカル「刀剣乱舞」シリーズなどに出演してきた。主役抜てきを「驚きとうれしさでいっぱいでした」とし、「今は責任感や