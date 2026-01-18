若手人材の不足を受け、大学生の就職活動は早期化や多様化が進んでいる。２０２６年卒の４年生たちはどのように就活をしたのだろうか。入社を控えた男女４人に活動内容を振り返り、本音で語ってもらった。（松本将統）就活開始のきっかけは？イカ「テレビっ子」だったので、テレビ局のディレクターになりたかった。ただ、大学受験がうまくいかなかったので、大学名で落とされる「学歴フィルター」への不安もあった。何から手を