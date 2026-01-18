玉木宏（46）が、ポルトガルの首都リスボンで開催中の国際ブラジリアン柔術連盟（IBJJF）主催の、欧州最大の柔術大会「ヨーロピアン2026」の紫帯のマスター4（46〜50歳）のフェザー級（70キロ以下）で3位に入り、銅メダルを獲得する快挙を成し遂げた。玉木が所属するARTA BJJ広尾の公式インスタグラムは18日までに、玉木が快挙を達成した要因を解析し、明かした。玉木は黒帯、茶帯に次ぐ熟練者に与えられる紫帯を持ち、6人が出場す