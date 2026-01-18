◇大相撲初場所８日目（１８日、東京・両国国技館）序ノ口で第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身の東１９枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が無傷の４連勝で初の勝ち越しを決めた。西７枚目で３勝０敗同士の対決となった福福丸（田子ノ浦）を退けた。立ち合いで相手がもろ手で当たってきたが、構わず前進し、もろ差しとなって約４秒で寄り切った。敗れた福福丸は「土俵に立った時に圧力がすごいなと思った。押し相撲なのでかま