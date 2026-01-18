ねぎも主役！旬の味を楽しむ「鶏肉×ねぎ」のおかず たっぷりのねぎと肉を一緒においしく食べられるレシピを発見！相性のいい鶏肉を使ったメインおかずレシピを集めました。束で買ったねぎもあっという間になくなるおいしさです。 もも、むねの両方OK 鶏肉はもも、むねのどちらでもOK。ねぎと一緒に鍋や耐熱皿に並べ、じっくり加熱します。ねぎはどんどん甘くなり、鶏肉から出たうまみがしみ込んで、絶品の味わいに。旬を楽しむ