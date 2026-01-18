１７日放送のＴＢＳ系情報番組「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）は、高市早苗首相が与党に意向を伝えた衆院解散について報じた。番組では高市内閣発足までは自民党は公明党と連立を組んでいたが、現在は日本維新の会と連立。解散に向けて維新・吉村洋文代表と、横山英幸副代表が１６日にそれぞれ府議会議長、市議会議長に辞職願を提出。過去２度にわたり否決されている「大阪都構想」を再び掲げて出直