第19回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメントが1月18日、名古屋市の「ポートメッセなごや」で行われ、1回戦・藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）―菅井竜也八段（33）、斎藤慎太郎八段（32）―佐々木勇気八段（31）の対局が始まった。【映像】藤井六冠が登場！本戦T1回戦（生中継中）過去4回の優勝を誇り、3期ぶりの制覇を目指す絶対王者・藤井竜王・名人は、2021年度覇者の菅井八段と激突する。両者の公式戦対