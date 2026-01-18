アメリカのトランプ大統領は、アメリカメディアのインタビューで、反政府デモが起きたイランについて「新しい指導者を探す時だ」と訴え、最高指導者・ハメネイ師の交代を求めました。トランプ大統領は17日、ニュースサイト「ポリティコ」のインタビューで、イランの最高指導者・ハメネイ師について、「国家指導者として、彼が犯した罪は、国家を完全に破壊し、かつてないレベルの暴力を行使したことだ」と批判しました。そのうえで