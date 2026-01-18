Photo:aica こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。これまで食器用洗剤は、正直どれもしっくりくるものがありませんでした。汚れは落ちるけれど手が荒れたり、香りが強すぎたり……。そんななかで使ってみた「ミズカラ洗剤」は、やさしい使い心地と十分な洗浄力のバランスが心地いい一本。食器洗いから掃除までこれ一本でまかなえて、毎日のキッチンに自然となじみそうです