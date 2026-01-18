現代の医療現場において、アルコールは内服薬ではなく外用として重要な役割を担っています。特に消毒や感染予防の分野では欠かせない存在です。本章では、現在の医療でどのようにアルコールが活用されているのかを分かりやすく整理します。 監修医師：沖 一匡（医師）【略歴】 2007年3月琉球大学医学部医学科 卒業 2007年4月沖縄県立北部病院 初期研修医 2009年4月湘南鎌倉外科グループ所属 外科レジデン