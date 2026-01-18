視野の一部が欠けている・視野が歪んで見えるといった症状が現れた場合、「網膜剥離」を起こしている可能性が考えられます。 網膜剥離は、眼球内部にある網膜という部分が剥がれ落ちてしまう病気です。発症の原因は様々ですが、外傷・加齢・強度の近視などで引き起こされます。 治療開始が遅れた場合、視力の回復が見込めなくなってしまう恐れもあるため注意が必要です。 今回は、網膜剥離の症状・網膜剥離になりやすい人の特徴