ヘアメイクアップアーティスト河北裕介氏がプロデュースする「＆be（アンドビー）」は1月21日、ナチュラルでヘルシーな血色感が手に入る「＆be クリームチーク」から、限定新色「チェリーピンク」を発売します。■頬に上品な甘さを添える、大人のためのピンクチーク「＆be クリームチーク」は透け感のある上品なツヤと、まるで自ら発光しているかのようなみずみずしい血色感をもたらす、河北裕介氏こだわりのアイテム。昨年5月に限