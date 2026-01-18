テレビ東京で18日、『有吉ぃぃeeeee！【桃鉄お正月SP】2026桃鉄王は誰だ！ガチ有吉VS矢作VS春日』（後10：00〜10：48）が放送される。【番組カット】“うんち”が波乱!?笑顔を見せる有吉弘行ゲーム愛の強さでは誰にも負けない“芸能界随一のゲーマー”有吉弘行が、本気でゲーム。毎回、芸人、アイドルから、芸能界の重鎮まで“ゲーム好き”そうな芸能人の家へ行き、話題の“eスポーツ”に挑戦する。今回は、史上最悪の泥試合