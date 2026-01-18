大学入学共通テストは１８日午前、２日目の試験が全国各地で始まった。１８日は理科、数学、情報の試験が行われる。大学入試センターによると午前８時時点で、岩手県や大阪府など６府県で電車の運休や遅延が確認されていて、影響を調べている。