Photo: 山科拓郎 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。毎日使う包丁って、切れ味が少し落ちても意外と我慢してしまうものです。でもある日、トマトを切ったら潰れて果汁が広がったり、小ねぎを刻むと刃が引っかかったりして、「あれ、こんな感じだったっけ？」とふと手が止まりました。以前はもっとスッと切れて、料理の流れも気持ちよかったはず