【モデルプレス＝2026/01/18】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第16週「カワ、ノ、ムコウ。」が、1月19日から23日にわたり放送される。【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラ